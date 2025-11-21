Официально: планшет POCO Pad X1 готов к выходу

Компания POCO объявила, что помимо смартфонов POCO F8 Pro и F8 Ultra, на презентации 26 ноября будут представлены планшеты POCO Pad X1 и Pad M1. Производитель подтвердил наличие в первой модели 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 c тактовой частотой до 2,6 ГГц и графическим адаптером Adreno 720, а также экрана с разрешением 3,2K и кадровой частотой 144 Гц. POCO Pad M1 получит 12,1-дюймовый дисплей с разрешением 2.5K, частотой обновления изображения 120 Гц и аккумулятор ёмкостью 12000 мАч. Также, судя по опубликованным изображениям, планшеты оснастят сдвоенной и одинарной основной камерами соответственно.

