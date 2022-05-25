Полуоткрытый ПК-корпус Antec Cannon Elite оценен в $480

Компания Antec пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью полуоткрытого типа Cannon Elite, которая представляет формат Full-Tower. Новинка характеризуется поддержкой системных плат вплоть до типоразмера E-ATX, двух независимых контуров системы жидкостного охлаждения (отдельно для CPU и GPU), 120-, 240- и 360-мм радиаторов спереди и 120-, 140-, 240-, 280-, 360- и 420-мм радиаторов сзади, до двенадцати 120-мм или до девяти 120- мм и трех 140-мм вентиляторов, до четырех накопителей, блока питания длиной до 270 мм, графического ускорителя длиной до 385 мм, процессорного охладителя высотой до 85 мм.

Также отметим габариты 604:261:481 мм, каркас из алюминиевого сплава, три панели из 4-мм стекла, два интерфейса USB 3.0 и один USB 3.1 Type-C, 3,5-мм аудиогнездо и рейзер-переходник PCIe 4.0 для вертикальной установки видеокарты. Корпус уже доступен для заказа в Европе по цене в 480 евро.