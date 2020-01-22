Представлен портативный игровой монитор ASUS ROG Strix XG17AHPE

Компания ASUS пополнила ассортимент портативных мониторов моделью ROG Strix XG17AHPE, которая основана на 17,3-дюймовой IPS-матрице и предназначена для игр. Новинка характеризуется разрешением 1920:1080 пикселей, временем отклика 3 мс, 100% охватом цветового пространства sRGB, контрастностью 1000:1, углами обзора до 178 градусов, поддержкой технологии Adaptive-sync, частотой обновления 240 Гц, симметричным портом USB Type-C, интерфейсом micro-HDMI, стереофоническими динамиками, 3,5-мм разъемом для наушников, аккумулятором ёмкостью 7800 мАч, поддержкой быстрой зарядки и защитной обложкой, работающей в роли подставки. Толщина монитора равна 10 мм, а масса – 1060 г. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.