Представлен портативный монитор AOC 16T20E2

Компания AOC пополнила ассортимент портативных мониторов моделью 16T20E2, которая может пригодиться в роли второго компактного монитора для работы вне дома или офиса. Новинка характеризуется 15,6-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD), углами обзора по горизонтали и вертикали 178°, контрастностью 1000:1, кадровой частотой 60 Гц, временем отклика 4 мс (GtG), корпусом толщиной 9 мм и массой 1 кг без магнитной защитной крышки, защитным покрытием с твердостью 3H, интерфейсом USB-C с поддержкой режима DisplayPort Alt Mode, портом Mini HDMI, 3,5-мм гнездом для наушников, поддержкой технологии Flicker-Free для устранения мерцания, режимом Low Blue Mode для снижения уровня синего света и комплектной магнитной крышкой, которая работает как подставка. Цена монитора составляет 90 фунтов стерлингов.