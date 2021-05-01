Представлен портативный монитор ASUS ROG Strix XG16AHPE-W

Компания ASUS пополнила ассортимент портативных мониторов игровой моделью ROG Strix XG16AHPE-W, которая получила 15,6-дюймовую IPS-панель с разрешением Full HD. Новинка также характеризуется кадровой частотой 144 Гц, временем отклика 4 мс (GTG), яркостью 300 кд/м2, контрастностью 800:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, 100% охватом цветовой палитры sRGB, поддержкой технологии G-Sync, для более плавного геймплея, средствами GamePlus, системой Shadow Boost для лучшего отображения темных участков, откидной подставкой с возможностью перевода в портретную ориентацию, стереодинамиками по 1 Вт, батареей ёмкостью 7800 мАч, двумя интерфейсами USB Type-C, разъемом Micro-HDMI и 3,5-мм разъемом, технологиями TÜV Flicker-free и TÜV Low Blue Light для заботы о глазах пользователя, размерами 360,52:225,52:11,8 мм и массой 900 г.

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