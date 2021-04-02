Представлен портативный монитор ASUS ZenScreen MB16ACV

Компания ASUS пополнила ассортимент портативных экранов моделью ZenScreen MB16ACV, которая получила 15,6-дюймовую IPS-панель с разрешением Full HD. Новинка характеризуется соотношением сторон 16:9, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 800:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, кадровой частотой 60 Гц, временем отклика в 5 мс (GTG), встроенной подставкой, функциями Flicker-free и Low Blue Light для заботы о глазах пользователя, сертификацией TÜV, симметричным портом USB Type-C, фирменными инструментами GamePlus, массой 830 граммов, размерами 357,9:224,8:10,5 мм и антибактериальным покрытием. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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