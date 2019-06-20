Представлен портативный монитор ASUS ZenScreen Touch MB16AMT

Компания ASUS пополнила ассортимент портативных мониторов моделью ZenScreen Touch MB16AMT, которая получила 15,6-дюймовую IPS-матрицу. Новинка также характеризуется разрешением 1920:1080 пикселей, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 700:1, временем отклика в 5 мс (Gray to Gray), углом обзора до 178 градусов, распознаванием до десяти прикосновений, технологиями Ultra-Low Blue Light и Flicker-free для комфортной работы, аккумулятором на 7800 мАч (автономность до 4 часов), 1-ваттными стереофоническими динамиками, специальным защитным чехлом, который можно использовать как подставку, портом USB Type-C, а также разъёмом Micro HDMI для подсоединения к ПК, смартфонам, планшетам, игровым приставкам и, например, камерам. Размеры монитора равны 359,7:227,4:9,0 мм, а масса – 0,9 кг.