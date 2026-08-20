Представлен портативный монитор Acer PD163Q

Компания Acer вывела на российский рынок инновационный портативный монитор PD163Q, отличающийся складной конструкцией. Этот мобильный комплект состоит из двух 15,6-дюймовых IPS-дисплеев, разработанных для профессионалов, часто работающих вне офиса, аналитиков, разработчиков ПО и всех, кому не хватает возможностей стандартного экрана ноутбука для эффективной работы в режиме многозадачности. Каждый из экранов обладает разрешением Full HD, гарантируя высокую детализацию отображаемой информации.

Диагональ: 15.6” х 2

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920 x 1080

Формат: ультратонкий корпус, плоский, портативный, складной, двойной

Частота обновления: 60 Гц

Поддержка AMD FreeSync Premium

Яркость: до 250 кд/м²

Порты: 1 х mini-HDMI, 2 x USB Type-C, 3,5-мм разъем для наушников

Встроенные колонки: 2х 2 Вт

Поддержка VESA 75 х 75 мм

Откидная ножка с регулировкой угла наклона

Благодаря своей складной архитектуре, устройство позволяет быстро создать двухэкранную рабочую станцию даже в дороге или в тесных условиях. Корпус Acer PD163Q выполнен в ультратонком и стильном дизайне UltraThin, выполненном в элегантном черном цвете. Инновационная трансформируемая форма в сочетании с универсальным портом USB Type-C делает эту модель идеальным мобильным решением для проведения презентаций, работы с кодом, таблицами и графическими данными, обеспечивая свободу от привязки к стационарному рабочему месту.