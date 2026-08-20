Представлен портативный монитор Acer PD163Q

Компания Acer вывела на российский рынок инновационный портативный монитор PD163Q, отличающийся складной конструкцией. Этот мобильный комплект состоит из двух 15,6-дюймовых IPS-дисплеев, разработанных для профессионалов, часто работающих вне офиса, аналитиков, разработчиков ПО и всех, кому не хватает возможностей стандартного экрана ноутбука для эффективной работы в режиме многозадачности. Каждый из экранов обладает разрешением Full HD, гарантируя высокую детализацию отображаемой информации.

Благодаря своей складной архитектуре, устройство позволяет быстро создать двухэкранную рабочую станцию даже в дороге или в тесных условиях. Корпус Acer PD163Q выполнен в ультратонком и стильном дизайне UltraThin, выполненном в элегантном черном цвете. Инновационная трансформируемая форма в сочетании с универсальным портом USB Type-C делает эту модель идеальным мобильным решением для проведения презентаций, работы с кодом, таблицами и графическими данными, обеспечивая свободу от привязки к стационарному рабочему месту.
  • Диагональ: 15.6” х 2
  • Тип матрицы: IPS
  • Разрешение: 1920 x 1080
  • Формат: ультратонкий корпус, плоский, портативный, складной, двойной
  • Частота обновления: 60 Гц
  • Поддержка AMD FreeSync Premium
  • Яркость: до 250 кд/м²
  • Порты: 1 х mini-HDMI, 2 x USB Type-C, 3,5-мм разъем для наушников
  • Встроенные колонки: 2х 2 Вт
  • Поддержка VESA 75 х 75 мм
  • Откидная ножка с регулировкой угла наклона
Представлен 280-Гц монитор Lenovo Legion 27-1r…
Компания Lenovo пополнила ассортимент доступных геймерских мониторов моделью Legion 27-1r, которая получи…
Представлен моноблочный ПК ASUS ExpertCenter P200 AiO…
Компания ASUS пополнила ассортимент бизнес-моноблоков моделью ExpertCenter P200 AiO (PM240FA), которая ба…
Представлен портативный монитор ASUS ZenScreen OLED MQ14FCKV…
Компания ASUS пополнила ассортимент портативных мониторов моделью ZenScreen OLED MQ14FCKV, одной из особе…
Представлен бюджетный 275-Гц монитор Skyworth G27Q Pro…
Компания Skyworth пополнила ассортимент доступных геймерских мониторов моделью G27Q Pro, которая получила…
AOC представила монитор AGON PRO AGP257FT с 1000 Гц…
Компания AOC пердставила свой первый игровой монитор с разрешением 1080p и частотой обновления 1000 Гц, к…
BenQ выпустила монитор для компьютеров Mac…
Компания BenQ сегодня официально представила монитор MA320UG, расширив линейку решений, ориентированных н…
420-Гц монитор Philips Envia 25M2N3200XI оценили в 190 долла…
Компания Philips объявила о выпуске геймерского монитора Philips Envia 25M2N3200XI, который основан на 24…
Монитор Xiaomi Mini LED G Pro 27Qi 2026 оценили в 350 евро …
Компания Xiaomi выпустила на европейский рынок игровой монитор Mini LED G Pro 27Qi 2026, который изначаль…
GIGABYTE GS25F2 обзор и тесты. Доступный FHD игровой монитор 200 ГцGIGABYTE GS25F2 обзор и тесты. Доступный FHD игровой монитор 200 Гц
AORUS FO27Q5P. Обзор и тесты QD-OLED монитора 500 ГцAORUS FO27Q5P. Обзор и тесты QD-OLED монитора 500 Гц
Обзор и тесты BLOODY MN251F. Игровой 25-дюймовый монитор 200 ГцОбзор и тесты BLOODY MN251F. Игровой 25-дюймовый монитор 200 Гц
GIGABYTE MO27Q28GR обзор и тесты OLED-монитора 4-поколения с глянцевым покрытиемGIGABYTE MO27Q28GR обзор и тесты OLED-монитора 4-поколения с глянцевым покрытием
Обзор и тесты GIGABYTE MO27U2 на базе QD-LED матрицы 4-поколенияОбзор и тесты GIGABYTE MO27U2 на базе QD-LED матрицы 4-поколения
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor