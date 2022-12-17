Представлен портативный монитор ViewSonic ColorPro VP16-OLED

Компания ViewSonic пополнила ассортимент портативных мониторов моделью ColorPro VP16-OLED, которая получила 15,6-дюймовую OLED-панель с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD) и кадровой частотой 60 Гц. Новинка также характеризуется сертификатом Pantone Validated, заводской калибровкой, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, яркостью 400 кд/м2, временем отклика 1 мс, значением Delta E меньше 2 единиц, контрастностью 100 000:1, уменьшенным излучением синего света, двумя интерфейсами USB Type-C, портом mini-HDMI, 3,5-мм разъемом для наушников, креплением для штатива, съёмной защитной крышкой, подставкой, массой 1 кг и толщиной 2,5 см. Монитор уже доступен для покупки по цене в 400 долларов.