Представлен портативный проектор Optoma Photon Go на Google TV

Компания Optoma пополнила ассортимент портативных ультракороткофокусных проекторов моделью Photon Go, которая способна выводить изображения диагональю 100 дюймов с расстояния всего 25 см. Новинка также характеризуется технологией DLP, тройным RGB-лазером, разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD), максимальной яркостью 1200 люмен, 150-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, автофокусировкой, автоматической коррекцией трапецеидальных искажений, предустановленной ОС Google TV, интерфейсом HDMI 2.0, адаптером беспроводной связи Bluetooth, встроенными динамиками, батареей с автономностью до 1,5 часов воспроизведения видео, а также корпусом с размерами 252:157:62 мм и массой 1,72 кг. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

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