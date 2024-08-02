Представлен проектор Hisense PL2 Laser Cinema

Компания Hisense пополнила ассортимент ультракороткофокусных проекторов моделью PL2 Laser Cinema, которая появится в продаже в текущем месяце по цене в 2500 евро. Новинка характеризуется возможностью проецировать картинку диагональю от 80 до 150 дюймов на расстоянии от 11,6 см до 45,7 см, лазерным элементом с яркостью 2700 ANSI люмен, сроком службы источника света 25 тысяч часов, разрешением 3840:2160 точек (формат 4K), поддержкой HDR10+ и Dolby Vision, интерфейсами HDMI и USB-A, 3,5-мм гнездом для наушников и предустановленной операционной системой VIDAA U7.