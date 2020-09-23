Представлен профессиональный 4K-монитор Dell P2721Q

Компания Dell представила монитор P2721Q, который предназначен для профессионального использования. Новинка характеризуется 27-дюймовой IPS-панелью с 99% охватом цветовой палитры sRGB, разрешением 3840:2160 пикселей, яркостью 350 кд/м2, контрастностью 1000:1, временем отклика в 5 мс, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, портом USB Type-C с функцией подачи энергии мощностью до 65 Вт, интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2, двумя портами USB 2.0 и двумя USB 3.0, регулируемой подставкой, а также системами Flicker-free и Low Blue Light для заботы о глазах пользователя. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.