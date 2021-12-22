Представлен профессиональный 4K-монитор LG Display 32UQ85R

Компания LG пополнила ассортимент профессиональных мониторов моделью UltraFine Display (32UQ85R), которая получила 31,5-дюймовую Nano IPS Black-матрицу разрешением 3840:2160 точек (формат 4K UHD). Новинка также характеризуется контрастностью 2000:1, 98% охватом цветовой палитры DCI-P3, съемным датчиком автокалибровки, технологией AMD FreeSync для более плавного геймплея, временем отклика 5 мс, разъемом USB Type-C с поддержкой DP Alt Mode и Power Delivery для передачи до 96 Вт энергии, двумя интерфейсами HDMI и одним DisplayPort, двухпортовым концентратором USB и двумя 5-Вт громкоговорителями. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы LG Display 32UQ85R
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