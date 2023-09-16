Представлен профессиональный монитор United Innovation 27C1U PRO 4K

Компания United Innovation пополнила ассортимент профессиональных мониторов моделью United Innovation 27C1U PRO 4K, которая основана на 27-дюймовой матрице с разрешением 4K. Новинка также характеризуется кадровой частотой 60 Гц, максимальной яркостью 400 нит, 10-битной глубиной цвета, 99% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 99% Adobe RGB, точностью цветопередачи ΔE<1,5, полнофункциональным разъемом USB-C с поддержкой обратной зарядки мощностью 65 Вт, панелями для защиты от окружающего света и бликов. United Innovation 27C1U PRO 4K оценен на китайском рынке в 370 долларов.