Представлен производительный планшет Lenovo Xiaoxin Tablet Pro GT

Компания Lenovo объявила о выходе на китайский рынок производительного планшета Xiaoxin Tablet Pro GT, который оценен в эквивалент 250, 280 и 320 долларов за версии с 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ ОЗУ и встроенной памяти соответственно. Новинка также характеризуется корпусом толщиной 5,99 мм и массой 458 граммов, 11,1-дюймовым экраном с разрешением 3200:2000 точек, кадровой частотой 144 Гц, максимальной яркостью 800 нит и 98% покрытием цветовой палитры DCI-P3, поддержкой фирменного стилуса Stylus Pro с чувствительностью к 8192 уровням нажатия и задержкой всего 0,3 мс, производительным 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (2 миллионов баллов в бенчмарке AnTuTu), батареей ёмкостью 8860 мАч, поддержкой 68-Вт проводной быстрой зарядки и автономностью до 22 часов в режиме видеоконференции.