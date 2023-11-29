Представлен ретро мини-ПК Ayaneo AM01

Компания Ayaneo пополнила ассортимент компактных ПК в стиле ретро моделью AM01, которая очень похожа на Macintosh 1. Новинка характеризуется корпусом с размерами 132:132:60 мм, 2-ядерным процессором AMD Ryzen 3 3200U или 8-ядерным Ryzen 7 5700U с тактовой частотой до 4,3 ГГц и довольно производительным графическим адаптером Radeon RX Vega 8, слотом для твердотельного накопителя формата M.2, портом SATA для 2,5-дюймового накопителя, активной системой охлаждения, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 или Wi-Fi 5, интерфейсами USB 3.2, USB-C 3.1 и HDMI. Barebone-комплекты оценены в 200 и 320 долларов, готовые ПК обойдутся в 260 и 460 долларов соответственно. Но в рамках краудфандинговой кампании на Indiegogo новинку можно приобрести дешевле.

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