Представлен робот-пылесос Midea M7 Pro

Midea Group, китайская компания из списка Fortune Global 500 и один из крупнейших производителей роботов и бытовой техники 23 мая 2021 года готовит к выпуску новый робот-пылесос Midea M7 Pro. M7 Pro - новейшая модель в линейке интеллектуальных роботов-пылесосов. Она обладает некоторыми интересными особенностями, такими как технология лазерной навигации, настраиваемые функции уборки, высокая мощность всасывания и т.д. Это пылесос 4-в-1 с возможностью подметать, пылесосить и протирать пол в вашем доме.

Если вы не знаете, Midea Group - популярный производитель электрической и бытовой техники в Китае. Компания специализируется на производстве современных устройств и бытовой техники в области освещения, отопления, вентиляции и т.д. Компания имеет ряд собственных патентов и реинвестирует 4% своей выручки в исследования и разработки. В настоящее время Midea сосредоточена на увеличении своей доли на международном рынке и стремится к 2025 году захватить около 10% международного рынка. В связи с этим Midea инвестировала в производственные центры за пределами материкового Китая и в таких странах, как Вьетнам, Малайзия, Индия, Египет, США, Таиланд, Бразилия и Аргентина.
Комментарии и отзывы Midea M7 Pro
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