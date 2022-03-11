Представлен робот-пылесос Roborock Q7 Max+ с навигацией LiDAR

Компания Roborock выпустила робот-пылесос Q7 Max+ с навигацией LiDAR и автоматической самоочисткой. Новый робот-пылесос имеет мощность всасывания до 4200 Па и способен эффективно убирать большие помещения площадью до 300 квадратных метров. Q7 Max+ имеет ограниченную функцию по сравнению с ранее представленным S7 MaxV.

Док-станция Q7 Max + может вместить 2,5 литра грязи за раз. Он имеет резервуар для воды на 350 мл. Навигационная система LIDAR в Q7 Max+ позволяет роботу-пылесосу легко отображать и ориентироваться в среде уборки для эффективной работы. Навигационная система LIDAR также позволяет пользователю просматривать и редактировать 3D-карты через мобильное приложение Xiaomi Home.

Робот-пылесос Roborock Q7 Max+ оснащен аккумулятором емкостью 5200 мАч, что позволяет ему работать до трех часов. Это одна из причин, по которой устройство может убирать до 300 квадратных метров площади.

Комментарии и отзывы Roborock Q7 Max+
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