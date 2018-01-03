Представлен розово-малиновый LG V30

Компания LG официально представила новую, пятую расцветку смартфона LG V30, выполненную в розово-малиновом цвете (Raspberry Rose). Новинку впервые покажут на выставке CES 2018, а затем она появится в продаже на домашнем корейском рынке. Ранее аппарат был представлен в чёрной, серебристой, голубой и фиолетовой расцветках.

Напомним, что LG V30 получил 6-дюймовый OLED FullVision-дисплей с разрешением QHD+ и соотношением сторон 18:9, двойную камеру Crystal Clear Lens с рекордной светосилой f/1.6, 5 Мп фронтальную камеру, восьмиядерный процессор Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, продвинутую аудионачинку, аккумулятор на 3300 мАч с функциями быстрой и беспроводной зарядки, сканер отпечатков пальцев, защиту от воды и пыли по стандартам IP68 и от падений по MIL-STD 810G, а также ОС Android 7.1.2 Nougat с прошивкой LG UX 6.0+.