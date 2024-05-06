Представлен саундбар TCL S55H…

Компания TCL пополнила ассортимент саундбаров моделью среднего ценового сегмента TCL S55H, которая оценена на дебютном китайском рынке в 140 долларов. Новинка характеризуется форматом 5.1.4, выходной мощностью 220 Вт, независимым сабвуфером на 120 Вт, поддержкой технологий DTS Virtual:X и AI Sonic для создания трехмерного объемного звука, серым корпусом, интерфейсом HDMI eARC, аудиогнездом AUX, цифровым оптическим аудиовходом, разъемом USB-A, а также адаптером беспроводной связи Bluetooth для подключения смартфона, планшета или ноутбука.