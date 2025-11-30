Представлена компактная акустика Edifier Airpulse A60

Компания Edifier пополнила ассортимент акустических систем моделью Airpulse A60, которая представляет класс Hi-Fi. Новинка характеризуется компактным корпусом из МДФ и 18-мм слоем акустического поролона, 3,5-дюймовым алюминиевыми СЧ-динамиками с 30-мм катушкой, длинноходовой конструкцией, высокопрочным ферритовым магнитом и алюминиевым корпусом для снижения вибраций, усилителями Texas Instruments TAS5754M класса D, АЦП TI PCM9211 с поддержкой 24 бит/216 кГц, подключением через AUX, порт USB и беспроводную связь Bluetooth 5.1, мощностью 40 Вт и частотным диапазоном от 52 Гц до 20 000 Гц. Колонки оценены в 280 или 320 долларов в зависимости от расцветки (белая или под дерево).

