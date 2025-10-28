Представлены саундбары Dreame Pano S1 и Pano S2

Компания Dreame пополнила ассортимент саундбаров моделями Dreame Pano S1 и Pano S2, которые оценены на китайском рынке в эквивалент 310 и 575 долларов соответственно. Первая модель характеризуется форматом 3.1.2 с мощностью 500 Вт, тремя полнодиапазонными динамиками, тремя пассивными излучателями и двумя верхними динамиками, 200-Вт сабвуфером с 6,5-дюймовым драйвером, поддержкой объёмного звука Dolby Atmos и адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4.

Dreame Pano S2 является 5.1.2-канальной 630-Вт системой, которая имеет в своем оснащении два высокочастотных и три полнодиапазонных динамика, два верхненаправленных динамика, сабвуфер с 8-дюймовым драйвером, две отдельные колонки объёмного звучания, а также поддержку Dolby Atmos и Bluetooth 5.4.

