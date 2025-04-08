Виниловый проигрыватель с рупором. Обзор Alive Audio Gramophone

Изучаемый сегодня виниловый проигрыватель Alive Audio Gramophone не только порадует душевным прослушиванием виниловых пластинок, но и выступит стильным элементом интерьера. Бархатное скольжение пластинки, теплое аналоговое звучание и плавность, встроенный фонокоррректор для чистоты звука и все это возвращает к истокам, той самой магии когда каждую ноту можно было чувствовать душой и сердцем. При этом тут актуальное техническое оснащение и дополнительные интерфейсы.

Обзор Alive Audio Gramophone

Комплектация

Две отдельные коробки, в одной находится проигрыватель, во второй рупор. При этом она двойная, внешняя из неокрашенного картона и внутренняя с полиграфией. внутри все надежно зафиксировано и защищено пленкой.

Комплектация Alive Audio Gramophone

В комплекте помимо элементов конструкции идет фурнитура и отвертка, пульт ДУ, инструкция по эксплуатации.

Комплектация Alive Audio Gramophone

Внешний вид

Доступен виниловый проигрыватель в нескольких цветовых расцветках и все они дарят массу положительных эмоций своим внешним видом. Подойдут и под современный интерьер и под лофт.

Внешний вид Alive Audio Gramophone

Перед эксплуатацией рупор нужно будет собрать рупор и зафиксировать его на основном корпусе. Состоит из трех элементов, выполнен из латуни. На корпусе соединяется при помощи трех саморезов.

Внешний вид Alive Audio Gramophone

Части рупора между собой соединяются без винтов. Места соединения между собой элементов дают возможность менять направление рупора. И это не просто декоративный элемент, он участвует в распространении звука и в зависимости от направления относительно слушателя меняются и эффекты.

Внешний вид Alive Audio Gramophone

В собранном виде Alive Audio Gramophone достаточно габаритен, но этот стиль и то как смотрится в интерьере. Это одна из самых красивых и эффектных акустических систем, которая у нас была в редакции.

Внешний вид Alive Audio Gramophone

Основная часть выполнена из дерева, окрашена белой краской с матовым покрытием. Хорошо сочетается с цветом латуни и в этом же цвете органы управления на лицевой панели.

Внешний вид Alive Audio Gramophone

Это круглый экран с ламповой подсветкой, используемый для поиска FM-радиостанций. Ниже цифровой экран, ряд светодиодных индикаторов, соответствующих режимам работы.

Внешний вид Alive Audio Gramophone

Оптический привод под компакт диски, которые сейчас стали тоже редкостью. USB-разъем под флешку, аудио под наушники. Кнопки для управления цифровым воспроизведением, кнопка для извлечения привода. Стильные поворотные регуляторы громкости, эквалайзера, переключения режимов и выбора FM-радиостанции.

Внешний вид Alive Audio Gramophone

Опорный диск из пластика с противоскользящими накладками, есть адаптер для изменения скорости воспроизведения. Данная модель поддерживает 33, 45 и 78 оборотов в минуту. Для изменения доступен механический переключатель. Пластинки диаметром 7, 10 и 12 дюймов.

Внешний вид Alive Audio Gramophone

Тонарм из металла с возможностью механической фиксации в транспортное положение. Рычаг для перевода в рабочее положение. Данная модель поддерживает автоматическое отключение воспроизведение при завершении дорожки.

Внешний вид Alive Audio Gramophone

По краям корпуса интересный резной рисунок с декоративной тканевой подложкой. Удачно подчеркивает общую стилистику винилового проигрывателя.

Внешний вид Alive Audio Gramophone

На тыльной стороне решетка динамика в виде сетки с просверленными отверстиями. Здесь же отдельный вывод звука на рупор.

Внешний вид Alive Audio Gramophone

На основании у Alive Audio Gramophone четыре регулируемые ножки. Можно будет тонко настроить размещение с учетом неровностей стола или тумбы. Есть антенна радиоприёмника, выполненная в виде гибкого кабеля.

Внешний вид Alive Audio Gramophone

В комплекте с проигрыватель идет пульт ДУ, позволяющий изменять источники воспроизведения и управлять им не вставая с уютного кресла.

Внешний вид Alive Audio Gramophone

Тесты

Встроенная акустика состоит сразу из трех динамиков мощностью 10 Вт каждый. Качество выводимого звука высокое, рупор определенно задает свой уникальный тон для общей сцены, добавляя ему объема. Четкая середина и звонкие верхи. Справляется с классической и инструментальной музыкой, подойдет и под современную музыку. Слушали концерты, современные композиции, детские спектакли. Со всем этим справляется отлично.

Тесты Alive Audio Gramophone

Для виниловых пластинок будет актуально наличие фонокорректора. Чистое звучание на имеющейся старой коллекции пластинок. При этом эта же встроенная акустика с рупором задает тон и современным интерфейсом, а это мультимедийный комбайн с выбором интерфейсов.

Тесты Alive Audio Gramophone

Записать любимые композиции можно на флешку, или поставить имеющиеся оптические диски. Соединить по Bluetooth 5.3 со смартфоном или прослушать радиостанции. Да цифровая музыка будет отличаться и не давать в полной мере ту теплоту, что присуща пластинкам, но определенно свой характер добавляет.

Тесты Alive Audio Gramophone

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorAlive Audio Gramophone – эффектный виниловый проигрыватель с рупором, сочетающий в себе качественное техническое оснащение, ретро стиль и выбор интерфейсов. Корпус из дерева с рупором из латуни, керамический звукосниматель с иглой с алмазным напылением, ременной привод, три скорости воспроизведения, встроенные динамики, фонокоррректор.
Alive Audio Gramophone получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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