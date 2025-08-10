Представлен саундбар Yamaha True X Surround 90A

Компания Yamaha пополнила ассортимент флагманских саундбаров моделью True X Surround 90A, которая состоит из звуковой панели, беспроводного сабвуфера и двух беспроводных колонок объемного звучания с подставками для зарядки и настенными кронштейнами.

Новинка также характеризуется высотой 3,3 дюйма, двенадцатью высокопроизводительными усилителями, сверхточными динамиками направленного звука с цифровым процессором обработки сигналов (DSP) для создания масштабного звукового поля с реалистичным воспроизведением Dolby Atmos, DTS:X и AURO-3D, беспроводным сабвуфером с технологией симметричного порта Symmetrical Flare Port на основе детальных измерений скорости частиц (PIV), сниженным на 20 дБ уровнем шума, интеллектуального режима Yamaha Surround:AI и поддержкой платформы MusicCast для воспроизведения с музыкальных сервисов. Саундбар появится в продаже в сентябре по цене в 3500 долларов.