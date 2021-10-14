Представлен сдвоенный монитор LG Ergo Dual 27QP88D

Компания LG Electronics пополнила ассортимент мониторов вторым поколением моделей Ergo, которые выделяются прежде всего гибкостью применения. Сообщается о модели Ergo Dual 27QP88D с двумя 27-дюймовых экранами и Ergo Single 32QP880 с одним 31,5-дюймовым дисплеем. В обеих моделях используется IPS-матрица с разрешением 2560:1440 пикселей. Новинки характеризуются подставкой с возможностью крепления на край стола и набором регулировок, поддержкой стандарта HDR10, яркостью 350 кд/м2, временем отклика в 5 мс (GtG), 99% охватом цветовой палитры sRGB, поддержкой AMD FreeSync для более плавного геймплея, разъемами HDMI и DisplayPort, концентратором USB 3.0, интерфейсом USB Type-C и аудиосистемой MAXXAUDIO с двумя 5-Вт динамиками у модели Ergo Single 32QP880.