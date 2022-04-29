Представлен смарт браслет Huawei Band 7

Huawei представила новый смарт браслет Huawei Band 7. Huawei Band 7 предлагает отличное соотношение цены и качества.

Ремешок имеет толщину всего 9,99 мм, тоньше, чем у большинства смарт-браслетов, и весит 16 г. Несмотря на это, заряда батареи хватает на 14 дней обычного использования. Есть функция Always On, если вам нужна мгновенная информация.

Браслет оснащен 1,47-дюймовым AMOLED-дисплеем (194 x 368 пикселей). Для сравнения, Xiaomi Mi Smart Band 6 имеет 1,56-дюймовый дисплей (152x486 пикселей) и толщину 12,7 мм. Huawei Band 7 будет выпущен в четырех цветовых решениях: черном, красном, зеленом и розовом (с золотой рамкой).

Помимо обычного мониторинга сердечного ритма, на борту есть датчик кислорода в крови, который может работать всю ночь для обнаружения признаков различных заболеваний. Браслет имеет рейтинг водонепроницаемости 5 атм и поддерживает 96 спортивных режимов.

Есть две версии браслета — базовая модель за 270 юаней и немного более дорогая модель за 310 юаней с поддержкой NFC.