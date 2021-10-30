Представлен смарт-браслет Redmi Smart Band Pro

Несколько дней назад компания Xiaomi выпустила смарт-часы Redmi Watch 2, а сегодня был представлен смарт-браслет Redmi Smart Band Pro. Новинку оснастили крупным 1,47-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 194:368 пикселей, 110 режимами тренировок, 15 из которых являются профессиональными режимами, защитой от воды в соответствии со степенью 5 ATM, батареей ёмкостью 200 мАч с автономностью до 14 дней в обычном режиме работы, магнитной зарядкой, функциями отслеживания качества сна, частоты сердечных сокращений 24/7, уровня кислорода в крови (SpO2), поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.0, а также ОС Android версии 6.0 и выше и iOS начиная с версии 10.0. Ориентировочная цена браслета составляет 60 евро.