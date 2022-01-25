Представлен смарт-часы Noise ColorFit Icon Buzz

Компания Noise пополнила ассортимент смарт-часов моделью Noise ColorFit Icon Buzz, которые будут стоить 40 долларов для первых покупателей. Новинка характеризуется поддержкой голосовых помощников Siri и Google Assistant, 1,69-дюймовым ЖК-экраном, четырьмя расцветками, функцией вызова по Bluetooth, динамиком и микрофоном для разговоров, боковой кнопкой для управления интерфейсом, несколькими предустановленными играми, среди которых есть Flappy Bird, функцией отслеживания уровня кислорода в крови (SpO2), мониторингом частоты сердечных сокращений, отслеживанием качества и продолжительности сна, подсчётом шагов и калорий, а также защитой в соответствии со степенью IP67.