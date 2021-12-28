Представлены смарт-часы Xiaomi Watch S1

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смарт-часов моделью Xiaomi Watch S1, которые оценены от 170 долларов. Новинку оснастили корпусом из нержавеющей стали, 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с сапфировым стеклом (твердость 9 по шкале Мооса), кожаными ремешками с синей и коричневой расцветками или черным силиконовым ремешком, 117 спортивными режимами, поддержкой звонков через Bluetooth, датчиком частоты сердечного ритма, возможностью определения уровня кислорода в крови, мониторингом сна, защитой от влаги в соответствии со степенью 5 АТМ, поддержкой NFC и GPS, а также автономностью 12 дней при обычном использовании.