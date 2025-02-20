Представлен смарт-монитор MSI Modern MD272UPSW

Компания MSI пополнила ассортимент мониторов моделью Modern MD272UPSW, которая работает под управлением Google TV. Новинка характеризуется 27-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K UHD), максимальной яркостью 300 нит, кадровой частотой 60 Гц и временем отклика 4 мс (GtG), 94% покрытием цветового пространства Adobe RGB, 98% DCI-P3 и 127% sRGB (CIE1976 Standard), антибликовым матовым покрытием (Anti-glare), поддержкой потоковых сервисов, 3-Вт стереодинамиками с поддержкой Dolby Audio, двумя интерфейсами USB 2.0 Type-A, разъемом USB Type-C, 3,5-мм аудиогнездом, портом Ethernet (LAN), адаптерами Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) и Bluetooth 5.0, интерфейсами HDMI (2.0b) и DisplayPort, а также подставкой с регулировкой наклона, поворота, вращения и высоты. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.