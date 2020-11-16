Представлен смарт-монитор Samsung 32M70A

Компания Samsung пополнила ассортимент мониторов необычной моделью 32M70A, которая может похвастаться смарт-функциями на основе предустановленной операционной системы Tizen 5.5. Речь идет о таких приложениях, как Microsoft Office 365, Netflix, HBO, YouTube, а также голосовом ассистенте Bixby 2.0.

Новинка характеризуется 32-дюймовой VA-панелью с разрешением 3840:2160 пикселей, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 3000:1, временем отклика 8 мс, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, частотой обновления 60 Гц, модулями Wi-Fi 5 и Bluetooth 4.2, интерфейсом USB Type-C с возможностью подачи питания до 65 Вт, двумя интерфейсами HDMI 2.0, 5-Вт стереофоническими динамиками и концентратором USB. Монитор уже доступен для покупки, а в скором времени будут выпущены модели серии M5 с диагональю 32 и 27 дюймов и разрешением Full HD.