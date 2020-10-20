Представлен смарт-телевизоры OPPO TV R1

Сегодня компания OPPO представила не только флагманский телевизор S1, но и более доступные модели TV R1 с диагональю 55 и 65 дюймов. Новинки характеризуются разрешением 4К (3840:2160 пикселей), 93% охватом цветовой палитры DCI-P3, поддержкой HDR10+, четырехъядерным процессором MediaTek MT9652, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, модулями беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 6, аудиосистемой Dolby Audio мощностью 20 Вт, интерфейсами HDMI 2.1, операционной системой ColorOS TV и пультом дистанционного управления с поддержкой NFC. Телевизоры уже доступны для покупки по цене в 500 долларов за 55-дюймовую модель и 650 долларов за вариант на 65 дюймов.