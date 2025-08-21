Представлен смартфон Google Pixel 10

Компания Google объявила о выходе своего базового флагманского смартфона Pixel 10, который основан на фирменной однокристальной системе Tensor пятого поколения с максимальной частотой 3,4 ГГц.

Новинка также получила 6,3-дюймовый экран LTPS-OLED с разрешением 2424:1080 точек, кадровой частотой 60-120 Гц, яркостью до 2000 нит и стеклом Gorilla Glass Victus 2, корпус толщиной 7,6 мм и массой 200 граммов, защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной памяти, тройную тыльную камеру с модулями на 48 Мп (оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 10,5 Мп (телеобъектив и OIS), селфи-камеру на 10,5 Мп, батарею ёмкостью 4970 мАч, поддержку 30-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6e и Bluetooth 6.0, поддержку спутниковой связи и операционную систему Android 16 с обновлениями аж до Android 23. Цена смартфона составляет 800 и 900 долларов соответственно.
