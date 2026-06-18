Представлен смартфон HONOR 600 Smart

Компания HONOR пополнила ассортимент смартфонов моделью 600 Smart, главной особенностью которой стала батарея ёмкостью 7700 мАч. Новинку также оснастили поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки, 6,87-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1592:720 точек, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графическим адаптером Adreno 613, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, тыльной камерой с главным модулем на 50 Мп, прочным корпусом, которому не страшны падения с 2,5 метра, защитой от воды в соответствии со степенью IP68, стереодинамиками, отдельной кнопкой для вызова функций ИИ, а также черной и серебристой расцветками корпуса.