В iOS 27 появилась новая версия голосового помощника

Вчера компания Apple анонсировала iOS 27 — новая версия операционной системы получила ряд улучшений, связанных с оптимизацией, а также обновлённые инструменты безопасности и родительского контроля. Одним из заметных нововведений стал ползунок регулировки прозрачности интерфейса Liquid Glass. Этот дизайн дебютировал в iOS 26, добавив стеклянные элементы оформления и новые анимации по всей системе, однако пользователи неоднократно жаловались на проблемы с читаемостью. В iOS 27 Apple решила дать больше контроля владельцам устройств — теперь можно самостоятельно регулировать степень прозрачности отдельных элементов интерфейса, включая панели вкладок. Также iOS 27 получила «следующее поколение Apple Intelligence» с новой архитектурой и полностью переработанным Siri.

Одной из ключевых возможностей станет понимание того, что отображается на экране устройства в данный момент, что позволит ИИ лучше учитывать контекст при выполнении запросов. Новый помощник получил название Siri AI — по словам Apple, он стал заметно более разговорчивым и естественным в общении. Интерфейс Siri также изменился — ответы теперь отображаются через Dynamic Island в верхней части экрана. Пользователи смогут настраивать скорость речи и выразительность голоса помощника, плюс для Siri AI подготовили отдельное приложение, в котором хранится история всех диалогов. Она синхронизируется через iCloud и доступна на разных устройствах Apple, что весьма удобно.