Samsung Galaxy S26 FE засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Samsung Galaxy S26 FE, релиз которого ожидается в августе или сентябре этого года. Бенчмарк подтвердил наличие фирменной 3-нанометровой однокристальной системы Exynos 2500 с максимальной частотой 3,3 ГГц и графическим адаптером Samsung Xclipse 950, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 17. Аппарат набрал 2104 и 7148 баллов в одноядерном и многоядерном тестированиях соответственно. Ранее в сети появились первые фотографии устройства, которые подтверждают дизайн в стиле старших флагманов Galaxy S26 с вертикальной ориентированной тройной камерой и плоскими боковыми рамками.