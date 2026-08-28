Представлен смартфон HONOR 600S 5G с АКБ на 8100 мАч

Компания HONOR пополнила ассортимент смартфонов моделью 600S 5G, одной из особенностей которой стал аккумулятор ёмкостью 8100 мАч. Новинку также оснастили 6,872-дюймовым экраном TFT LCD с разрешением 1592:720 точек, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 1020 нит в режиме HBM и DC-регулировкой, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 с тактовой частотой до 2,3 ГГц, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем на 50 Мп, селфи-камерой разрешением 5 Мп, поддержкой 45-Вт проводной зарядки SuperCharge, прочностью по сертификации SGS Premium Performance Certification of Drop & Crush Resistance, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68, IP69 и IP69K, двумя динамиками, модулем NFC, предустановленной прошивкой MagicOS 10 на базе ОС Android 16, а также корпусом толщиной 8,30 мм и массой 216,5 грамма. Цена смартфона составляет эквивалент 255 долларов.

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