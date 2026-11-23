Представлен смартфон HONOR 700 с батареей на 9000 мАч

Компания HONOR пополнила ассортимент смартфонов моделью HONOR 700, которая базируется на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 с тактовой частотой до 3,2 ГГц и графикой Adreno 825. Новинку также оснастили 6,57-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2728:1264 точки, кадровой частотой 120 Гц, максимальной яркостью по всей площади 1800 нит, локальной пиковой яркостью 8000 нит и ШИМ-регулировкой с частотой 3840 Гц, дополнительным 1,59-дюймовым дисплеем AI Dynamic Back Screen, PPG-датчиком для измерения пульса, уровня кислорода в крови и вариабельности сердечного ритма, основной камерой с модулями на 200 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископический телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом), селфи-камерой разрешением 50 Мп, 12 или 16 ГБ оперативной памяти, батареей ёмкостью 9000 мАч, поддержкой 80-Вт быстрой проводной зарядки, корпусом толщиной 7,96 мм и массой 211 граммов, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68, IP69 и IP69K, модемом 5G, стереодинамиками и предустановленной прошивкой MagicOS 11 на базе операционной системы Android 17. Базовая конфигурация с 12/256 ГБ оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 555 долларов.