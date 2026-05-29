Представлен смартфон HONOR WIN Turbo с АКБ на 10000 мАч

Компания HONOR пополнила ассортимент смартфонов моделью WIN Turbo, которая основана на 4-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 8500 Racing Edition. Новинку также оснастили 12 или 16 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5X Ultra, 256 или 512 ГБ флеш-памяти UFS 4.1, 6,79-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5К, пиковой яркостью 8000 нит, кадровой частотой 120 Гц и ШИМ-регулировкой яркости 3840 Гц, батареей ёмкостью 10000 мАч, поддержкой 80-Вт проводной и 27-Вт обратной проводной зарядок, 50-Мп тыльной камерой с оптической стабилизацией, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K, а также черной, белой и светло-голубой расцветками корпуса. Базовая конфигурация на 12/256 ГБ памяти обойдется на дебютном китайском рынке в эквивалент 400 долларов.