Представлен смартфон Honor Magic6 Lite

Компания Honor выпустила в Европе смартфон Magic6 Lite, одной из особенностей которого стала батарея ёмкостью 5300 мАч. Новинка также характеризуется изогнутым 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2652:1200 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1200 нит и PWM-затемнением 1920 Гц, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, 256 ГБ флеш-памяти и 8 ГБ оперативной памяти, тройной основной камерой с модулями разрешением 108 Мп, 5 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), фронтальной камерой на 16 Мп, модемом 5G, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, поддержкой NFC, интерфейсом USB Type-C, подэкранным дактилоскопом, поддержкой 35-Вт проводной зарядки, предустановленной прошивкой MagicOS 7.2 на основе Android 13, а также корпусом 163,6:75,5:7,98 мм и массой 185 г.

Vivo S18 засветился в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Vivo S18, ко…
Xiaomi 14 побил рекорд продаж в Китае…
Серия флагманских смартфонов Xiaomi 14 была представлена совсем недавно — в прошлом месяце. И, если верит…
Vivo X100 стал рекордсменом в AnTuTu…
Компания Vivo опубликовала официальное изображение флагманского смартфона Vivo X100 Pro, официальный рели…
В сеть слили маркетинговые материалы Samsung Galaxy S24…
Если верить информации инсайдеров, то уже в следующем месяце официально выйдет серия смартфонов Galaxy S2…
Представлен смартфон Vivo Y27s…
Компания Vivo пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Vivo Y27s, которая оценена в Индонезии (…
Samsung Galaxy M34 вышел в версии с 8/256 ГБ памяти …
Компания Samsung представила на индийском рынке новую версию Galaxy M34, которая оснащается 8 ГБ оператив…
Apple инвестирует 1 млрд долларов в ИИ…
Технологии на базе искусственного интеллекта предоставляют крупным компаниям огромное преимущество по сра…
OnePlus Ace 2 Pro вышел в России по высокой цене …
Отечественный ритейлер DNS выпустил в российскую продажу смартфон OnePlus Ace 2 Pro, который оценен в 858…
Ультрабюджетник с экраном на 90 Гц и быстрой зарядкой. Обзор realme C51Ультрабюджетник с экраном на 90 Гц и быстрой зарядкой. Обзор realme C51
Обзор Philips Xenium E2602. Кнопочная раскладушкаОбзор Philips Xenium E2602. Кнопочная раскладушка
Обзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмойОбзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмой
Обзор OPPO Reno8 T. Яркий среднебюджетник с микроскопомОбзор OPPO Reno8 T. Яркий среднебюджетник с микроскопом
Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor