Представлен смартфон Honor Magic6 Lite

Компания Honor выпустила в Европе смартфон Magic6 Lite, одной из особенностей которого стала батарея ёмкостью 5300 мАч. Новинка также характеризуется изогнутым 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2652:1200 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1200 нит и PWM-затемнением 1920 Гц, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, 256 ГБ флеш-памяти и 8 ГБ оперативной памяти, тройной основной камерой с модулями разрешением 108 Мп, 5 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), фронтальной камерой на 16 Мп, модемом 5G, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, поддержкой NFC, интерфейсом USB Type-C, подэкранным дактилоскопом, поддержкой 35-Вт проводной зарядки, предустановленной прошивкой MagicOS 7.2 на основе Android 13, а также корпусом 163,6:75,5:7,98 мм и массой 185 г.