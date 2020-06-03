Представлен смартфон Honor Play4 Pro с датчиком температуры

Компании Huawei и Honor представили смартфон Honor Play4 Pro, главной особенностью которого стала возможность измерения температуры посредством ИК-датчика. Аппарат может измерять не только температуру тела, но и других объектов.

Новинка также оснащается топовым чипсетом Kirin 990, 6,57-дюймовым дисплеем с разрешением 1080:2400 пикселей, дактилосокпом на боковой грани, батареей ёмкостью 4200 мАч с быстрой зарядкой мощностью 40 Вт, модулем NFC, сдвоенной основной камерой с главным 1/1,7-дюймовым датчиком Sony IMX600 и телефото-модулем на 8 Мп, сдвоенной основной камерой на 32 Мп и 8 Мп, а также предустановленной оболочкой Magic UI 3.1 на основе Android 10. Версия с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти оценена в 408 долларов, а вариант с функцией измерения температуры (8/128 ГБ) обойдется в 422 доллара. Старт продаж намечен на 9 июня.