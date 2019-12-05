Анонсирован смартфон Huawei Nova 6 SE с квадрокамерой

Сегодня вместе со флагманским смартфоном Huawei Nova 6, была выпущена его более упрощенная версия- Nova 6 SE, которая обойдется в 2199 юаней. Предзаказы начнутся 18 декабря, а приобрести аппарат можно будет 25 декабря.

Смартфон получил чипсет Kirin 810, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, 6,4- дюймовый LCD экран со встроенной селфи-камерой на 16 Мп, квадрокамеру на 48, 8, 2 и 2 Мп, дактилоскоп на торце и батарею на 4200 мАч. Аппарат можно будет приобрести в трех цветах: черном, розово-голубом и зеленом.