Представлен смартфон Infinix Hot 30 5G

Компания Infinix пополнила ассортимент смартфонов моделью Hot 30 5G, которая оценена на дебютном индийском рынке в 150 долларов за базовую версию. Новинку оснастили 7-нанометровой 8-ядерной однокристальной системой MediaTek Dimensity 6020, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт, 6,78-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, 4 или 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флеш-памяти, тыльной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп, защитой от влаги в соответствии со степенью IP53, а также чёрной и голубой расцветками.