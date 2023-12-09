Представлен смартфон Infinix Hot 40i

Компания Infinix пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Hot 40i, цена и дата начала продаж которой будут объявлены позже. Новинку оснастили 12-нанометровой однокристальной системой Unisoc T606 с тактовой частотой до 1.6 ГГц (набирает примерно 275 тысяч баллов в AnTuTu), 4 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, 6.56-дюймовым дисплеем с разрешением 720:1612 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт, селфи-камерой на 32 Мп, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем на 50 Мп, модулем NFC и дактилоскопическим сенсором на задней панели.