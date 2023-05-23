Представлен смартфон Infinix Note 30 Pro

Компания Infinix пополнила ассортимент смартфонов моделью Infinix Note 30 Pro, ориентировочная цена которой составляет 300 долларов. Новинку оснастили 6-нанометровым 8-ядерным чипсетом MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и частотой дискретизации 360 Гц, основной камерой с главным модулем на 108 Мп, селфи-камерой на 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 68-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, стереодинамиками и защитой от брызг в соответствии со степенью IP53.