Представлен смартфон Infinix Note 30 VIP

Компания Infinix пополнила ассортимент смартфонов моделью Note 30 VIP, которая основана на 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 8050. Новинка также характеризуется 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, поддержкой 68-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, селфи-камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 108 Мп, 2 Мп и 2 Мп, стереодинамиками JBL, подэкранным дактилоскопическим сенсором, мощным вибромотором, а также защитой от пыли и воды согласно степени IP53.