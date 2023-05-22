Представлен смартфон Infinix Note 30 Компания Infinix пополнила ассортимент смартфонов моделью Infinix Note 30, которая оценена в 230 долларов за базовую версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Новинку оснастили 6-нанометровой платформой MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, 6,78-дюймовым IPS-экраном с кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камерой на 16 Мп, тройной основной камерой с главным модулем разрешением 64 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт, стереодинамиками, модулем NFC, интерфейсом USB-C, 3,5-мм разъемом, боковым дактилоскопическим сенсором и предустановленной операционной системой Android 13. Компания Infinix пополнила ассортимент смартфонов моделью Infinix Note 30, которая оценена в 230 долларов за базовую версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Новинку оснастили 6-нанометровой платформой MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, 6,78-дюймовым IPS-экраном с кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камерой на 16 Мп, тройной основной камерой с главным модулем разрешением 64 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт, стереодинамиками, модулем NFC, интерфейсом USB-C, 3,5-мм разъемом, боковым дактилоскопическим сенсором и предустановленной операционной системой Android 13. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Вчера 23:55 . Продукт - Infinix Note 30

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