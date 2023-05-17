Представлен смартфон Infinix Note 30i

Компания Infinix пополнила ассортимент смартфонов моделью Note 30i, которая выделяется прежде всего дизайном. Отметим крупный блок тыльной камеры, как у флагманов, а также яркие расцветки.

Что до технических характеристик, то все здесь указывает на среднебюджетное решение. Новинку оснастили однокристальной системой MediaTek Helio G85, 6,6-дюймовым экраном с разрешение Full HD+, частотой обновления 60 Гц и частотой дискретизации касания 180 Гц, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт, стереодинамиками JBL, тыльной камерой с главным модулем на 64 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп и защитой от влаги в соответствии со степенью IP53.