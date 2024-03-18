Представлен смартфон Infinix Note 40 Pro 5G

Компания Infinix пополнила ассортимент смартфонов с поддержкой сотовых сетей пятого поколения моделями Note 40 Pro 5G и Note 40 Pro+ 5G, который появятся в продаже 19 марта по цене в 285 и 310 долларов соответственно. Первую оснастили 6,67-дюймовым изогнутым экраном AMOLED с разрешением 2436:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью до 1300 нит и защитным стеклом Corning Gorilla Glass, 6-нанометровой 8-ядерной платформой MediaTek Dimensity 7020, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, тыльной камерой с модулями на 108 Мп (оптическая стабилизация), 2 Мп и 2 Мп (макро), селфи-камерой разрешением 32 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки зарядки мощностью 45 Вт и беспроводной на 20 Вт, фирменной прошивкой XOS 14 на основе ОС Android 14, стереодинамиками JBL, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11 ac и Bluetooth 5.3, модулем NFC и разъемом USB-C. Старшая модель отличается 12 ГБ ОЗУ и 100-Вт проводной зарядкой.