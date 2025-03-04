Представлен смартфон Infinix Note 50 Pro

Компания Infinix пополнила ассортимент смартфонов моделью Note 50 Pro, которая оценена на дебютном индонезийском рынке в эквивалент 195 долларов за версию с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти. Новинку также оснастили 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления изображения 144 Гц и пиковой яркостью 1300 нит, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G100 Ultimate с максимальной частотой 2200 МГц и 4G-модемом, фронтальной камерой на 32 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (OIS), 8 Мп (сверхширик) и вспомогательным датчиком, помощника Infinix AI∞ на базе ИИ, аккумулятором ёмкостью 5200 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной на 30 Вт, ОС Android 15 с XOS 15 «из коробки» и металлической рамкой корпуса.